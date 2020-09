Senza fughe, senza spunti. I primi 175 km dei 183 della quinta tappa sono noiosissimi. Poi succede molto, soprattutto dopo l’arrivo. La giuria riavvolge il nastro e sfila la maglia gialla a Julian Alaphilippe, reo di aver preso una borraccia d’acqua quando mancano 17 km all’arrivo. Il massimo che il regolamento gli consente è farlo entro i -20. E venti sono anche i secondi di penalità che gli addebitano, una enormità in una situazione ancora equilibratissima di classifica. Significa che la maglia gialla passa a Simon Yates, che alla partenza lo seguiva ad appena 4”.



Senza fughe, senza spunti per 175 km. Poi il vento diventa padrone ed arriva una violenta azione della Ineos di Bernal. Vogliono formare il ventaglio e fregare quelli della Jumbo di Roglic e Dumoulin. Fallito, ma una vittima c’è: Bauke Mollema fa una fatica tremenda, arranca in coda al gruppo, poi molla un minutino. La Trek Segafredo, almeno per ora, passa al capitano unico: Richie Porte, anch’egli peraltro uomo solitamente dai mille contrattempi. Una azione, quella dello squadrone britannico, che alimenta la sensazione (e Alaf ne è la prova) di come questo Tour, più che di imprese e grandi distacchi, possa vivere di particolari, di situazioni impreviste.

Senza fughe, senza spunti. Poi lui, Wout van Aert. Nella salita verso Orciéres-Merlette, la prima seria del Tour, aveva scandito un ritmo impressionante, determinante per la vittoria del suo compagno di squadra Primoz Roglic. Anche stavolta lavora per tenere al calduccio il capitano quando serve, poi in volata non sbaglia una mossa. Van Aert è il classico corridore completo: uno che dopo il lockdown ha vinto Strade Bianche e Milano-Sanremo, uno che quando fa il ciclocross colleziona titoli mondiali (3 elite, uno under 23). Lui stesso spiega lo sprint, reso complicato da una curva che teneva nascosto l’arrivo fino ai 100 metri. “Era fondamentale il posizionamento in questa volata, sono riuscito a prendere la ruota di Bol (secondo posto per l’olandese) al momento giusto. Nell’ultima ora c’era nervosismo per il tanto vento, ho colto l’occasione visto che i capitani erano al sicuro e da domani tornerò a lavorare per loro”.



Non doveva succedere nulla, e invece… Destinazione Privas dopo la partenza da Gap, una sede di tappa abituale a partire dal 1931 (vittoria della ‘Locomotiva delle Fiandre’ Jef Demuysère). Spesso ha anche sorriso agli attaccanti ed agli italiani: sintesi perfetta, lo scorso anno, Matteo Trentin, vincitore dopo un’azione solitaria. E’ lo spunto per sottolineare come i nostri stiamo combinando pochino, sotto tutti gli aspetti. Il campione d’Italia Nizzolo si piazza undecimo: robetta, ma dopo c’è direttamente il nulla…

A proposito di volata, Alaphilippe in partenza aveva parlato così: “Bisognerà restare concentrati perché ci sarà molto vento nel finale. E comunque non penseremo solo alla mia maglia, ma lavoreremo anche per Sam Bennett per cercare di vincere la tappa”. Perdite su tutto il fronte: Sam Bennett si piazza comunque terzo, lasciando giù dal podio Peter Sagan, lo slovacco che da certezza tradizionale del Tour si sta trasformando sempre più in enigma.

ORDINE D’ARRIVO

1. Wout Van Aert (Bel, Jumbo-Visma) in 4h21’22”

2. Cees Bol (Ned, Team Sunweb) s.t.

3. Sam Bennett (Irl, Deceuninck-QuickStep) s.t.

4. Peter Sagan (Svk) s.t.

5. Jasper Stuyven (Bel) s.t.

6. Luka Mezgec (Slo) s.t.

7. Bryan Coquard (Fra) s.t.

8. Caleb Ewan (Aus) s.t.

9. Clement Venturini (Fra) s.t.

10. Hugo Hofstetter (Fra) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1. Adam Yates (Gbr, Mitchelton-Scott) in 22h28’30”

2. Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) a 0’03”

3. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) a 0’07”

4. Guillaume Martin (Fra) a 0’09”

5. Egan Bernal (Col) a 0’13”

6. Tom Dumoulin (Ned) s.t.

7. Esteban Chaves (Col) s.t.

8. Nairo Quintana (Col) s.t.

9. Miguel Angel Lopez (Col) s.t.

10. Romain Bardet (Fra) s.t.

13. Thibaut Pinot (Fra) s.t.

16. Julian Alaphilippe (Fra) a 0’16”

19. Alejandro Valverde (Esp) a 0’34”

21. Richard Carapaz (Ecu) a 0’41”

30. Fabio Aru (Ita) a 3’37”

