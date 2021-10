La squadra Toyota Gazoo Racing si prepara alla stagione 2022, la prima con le vetture ibride: conferme per Evans e Rovanperä, mentre il campione del mondo condividerà la terza macchina con il rientrante Lappi

L’obiettivo di Sébastien Ogier è l’ottavo titolo iridato nel Mondiale Wrc, che potrebbe arrivare nella stagione 2021 con la Toyota GR Yaris Gazoo Racing. Quindi il francese ridurrà l’impegno nelle corse, con la stagione 2022 che lo vedrà nuovamente al volante di una Yaris ufficiale, ma non per l’intero campionato Wrc. “Sto cercando di avere un po’ di tempo libero in più con la famiglia, ma sono felice di rimanere nella squadra Toyota Gazoo Racing. Il programma degli eventi (per il 2022, Ndr) non è ancora chiaro, ma darò tutto per contribuire al successo nel titolo costruttori, e per lo sviluppo dell’auto”, ha commentato Ogier .

TOYOTA GAZOO RACING: I PILOTI PER IL 2022 — La casa giapponese ha ufficializzato la line-up dei piloti che nell’annata 2022 difenderanno i colori di Toyota Gazoo Racing. Ogier, come anticipato, sarà al volante della nuova GR Yaris Rally1 con powertrain ibrido in alcuni eventi selezionati del calendario iridato, condividendo quindi la terza auto di Toyota con Esapekka Lappi, che ritorna nel team giapponese con base operativa in Finlandia. Sono confermati, inoltre, gli altri due piloti titolari: il gallese Elfyn Evans (dal 2020 portacolori del team Gazoo Racing) e il giovane finlandese Kalle Rovanperä (tra le rivelazioni della stagione 2021), che hanno rinnovato l’accordo con Toyota firmando un nuovo contratto.

LE SCELTE TOYOTA — Toyota guarda alla stagione 2022, che sancirà l’avvento dei motori ibridi nel Mondiale Wrc, scegliendo due piloti già dimostratisi veloci: Evans, in lotta per il titolo con Ogier fino all’ultimo round di Monza nel 2021, e Rovanperä, già nella storia per aver vinto a 21 anni compiuti (record di sempre) il Rally d’Estonia 2021. La terza auto sarà affidata a Ogier e a Lappi, classe 1991, già in Toyota nel 2017. “Sono veramente contento di avere una formazione di piloti così forte per il 2022 – il commento di Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Gazoo Racing -. Elfyn è un pilota davvero costante, Kalle quest’anno ha firmato grandi prestazioni. Sono deliziato di ri-accogliere nel team Esapekka, un pilota che ha una grande motivazione e che sta crescendo: penso sia il pilota perfetto per condividere un’auto con Seb (Ogier, Ndr)”.

