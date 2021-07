Il Rally di Roma dal 23 luglio è il primo appuntamento per la serie che vede protagonista la GR Yaris, nata dall’esperienza del team Toyota Gazoo Racing nel campionato mondiale Wrc, evoluta con 281 Cv di potenza e una trazione a controllo elettronico GR-Four che trasmette sfida e piacere di guida

Dalle sfide tecnologiche al richiamo della passione automobilistica più genuina. Elettrificazione ed emozione viaggiano in parallelo per Toyota, leader dal 1997 nelle motorizzazioni evolute e contemporaneamente sempre presente negli autodromi e nei campi di gara, dalla Le Mans e dal Mondiale Endurance, fino alla Dakar e all’universo del Rally. Le sensazioni di guida danno profondità alla ricerca ingegneristica, le competizioni avvicinano alle tante soluzioni che appartengono al marchio. Questo il messaggio del Toyota Gazoo Racing Italy, nuovo progetto di Toyota Italia nel quale convergeranno tutte le attivazioni a livello locale del Toyota Gazoo Racing e che riguarderanno eventi, attività sportive e piani di comunicazione dedicati.

Monomarca — Appuntamento cardine, il campionato GR Yaris Rally Cup. “Siamo pronti al debutto del primo monomarca del Toyota Gazoo Racing Italy, un progetto che nasce sulla scia del grande successo che Toyota sta riscuotendo a livello mondiale nel motorsport” – ha ribadito con orgoglio Mariano Autuori, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia – “La protagonista del campionato non poteva che essere la nuova GR Yaris, massima espressione di come le competenze nel motorsport ci permettano di progettare auto sempre migliori”. Una questione di convergenze parallele, che per il marchio delle tre ellisse significa puntare significativamente sull’evoluzione più sportiva proprio della vettura che sul mercato racconta anche la svolta della motorizzazione ibrida di quarta generazione. Appunto Yaris, come incontro di esperienze e tecnologie a diversi livelli.

La protagonista — Un legame stretto tra vetture di produzione e da competizione. Questo era già il messaggio della nuova Toyota GR Yaris di serie, in vendita a partire da 39.900 euro, ma ribadito con ancora più forza dalla auto elaborata e protagonista del campionato. In comune, una base telaistica specifica che abbina la piattaforma GA-B utilizzata su nuova Yaris Hybrid con quella di più grande GA-C, rispettivamente per la parte anteriore e per quella posteriore, in modo da poter ospitare una raffinata trazione integrale meccanica e uno schema sospensioni MacPherson all’avantreno e a doppio braccio oscillante al retrotreno. L’evoluzione per il monomarca, sviluppata dai tecnici Toyota Gazoo Racing, prevede l’utilizzo di uno specifico kit di allestimento gara, con un irrigidimento del telaio, molle e ammortizzatori dedicati, oltre ad una trasformazione dell’abitacolo, ora personalizzato con componenti racing Omp omologati.

281 Cv e Ripartizione variabile — La GR Yaris conta già di suo sul più potente motore a tre cilindri al mondo, ma il 1.6 turbo nella versione Rally Cup passa da 261 Cv a 281 Cv, con un surplus di coppia di 20 Nm. Caratteristica unica è il sistema di trazione integrale permanente a controllo elettronico GR-Four di Toyota, una architettura molto evoluta che sfrutta un giunto a risposta rapida per ripartire la coppia tra l’anteriore e posteriore, ma poi anche ben due differenziali Torsen a slittamento limitato, uno per asse, che provvedono a distribuire la trazione tra le ruote di sinistra e di destra, per dare un controllo naturale e diretto dell’auto. Come per la vettura di serie, il pilota può scegliere la ripartizione della coppia tra anteriore/posteriore nella percentuale di 60:40, ma anche selezionare la modalità Sport che prevede una prevalenza al posteriore nella percentuale 70:30, mentre nella regolazione Track il sistema prevede un 50:50. La livrea delle vetture in gara riprende i colori ufficiali rosso, nero e bianco del Toyota Gazoo Racing e sul caratteristico tetto in fibra di carbonio spicca il logo Toyota Gazoo Racing Italy che seguirà le attività del monomarca, mentre saranno presenti i loghi degli sponsor del campionato: Kinto, il brand dedicato all’offerta di servizi di mobilità di Toyota; Pirelli, leader mondiale nei pneumatici Rally; Omp, fornitore ufficiale del Toyota Gazoo Racing nel Wrc; LoJack, partner di Toyota Motor Italia dal 2014 e leader nelle soluzioni telematiche e nel recupero dei veicoli rubati.

Il calendario delle gare — Il campionato ha un montepremi di 300.000 euro, che sarà distribuito tra premi di gara e premi finali, e prevede la partecipazione di 15 team. Primo appuntamento il Rally di Roma Capitale, in programma dal 23 luglio, a cui segiranno quello del Rally 1000 Miglia a Brescia dal 4 settembre, ancora una volta in concomitanza con il Campionato Italiano Rally così come per il Rally 2 Valli di Verona dal 9 ottobre, mentre il monomarca GR Yaris Rally Cup sarà protagonista anche nel Rally di Modena dal 30 ottobre e nell’appuntamento conclusivo del Rally di Monza dal 2 dicembre, ancora da confermare.

22 luglio – 13:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it