La città di Montichiari, alle porte di Brescia, è l’epicentro e sede del parco assistenza del Rally 1000 Miglia, sesto round del Campionato Italiano Rally Sparco, che ospita il secondo appuntamento del monomarca GR Yaris Rally Cup. Sabato 4 settembre l’evento entra nella fase calda con sei prove speciali, su tre frazioni (“Provaglio-Val Sabbia” di 10,16 km; “Moerna” di 15,95 km; e “Pertiche” di 19,53 km) da ripetere due volte. Una giornata che scatta alle prime ore dell’alba (con la PS 2 dalle ore 8.18) e l’arrivo finale dalle 17.51. Nel mezzo 89,280 km di sfida contro il tempo per le vetture a trazione integrale, mosse da un motore da 1,6 l turbo che eroga 281 Cv, derivate dalla GR Yaris stradale.

Una prima frazione dell’evento lombardo, secondo round del campionato monomarca firmato Gazoo Racing, con tempi molto ravvicinati tra i 12 equipaggi al via. Al secondo posto il valtellinese Marco Gianesini con Sabrina Fay a 9 decimi dai primi; terzi il giovane novarese Federico Romagnoli, ventitreenne navigato da Monica Rubinelli, a 1’’01. Soltanto nono dopo la prima frazione cronometrata l’equipaggio di Alessandro Ciardi e Alessandro Tondini (+3’’8) vincitore del round inaugurale al Rally di Roma Capitale.

Primo assaggio di Rally 1000 Miglia per le vetture del monomarca Toyota GR Yaris Rally Cup, che nella prima giornata di competizione hanno corso la Super Prova Speciale “Cave di Botticino” lunga 2 km. Al termine della prima frazione cronometrata il miglior tempo è stato registrato dall’equipaggio comasco sulla vettura numero 93 con alla guida Tommaso Paleari Henssler navigato da Davide Bozzo in 1’31’’015.

