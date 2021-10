TOYOTA GR YARIS RALLY CUP: TERZA TAPPA

Quarto, a 1″768, Alessandro Ciardi navigato da Alessandro Tondini, primi in classifica assoluta dopo i due round inaugurali – Roma e Brescia – del Toyota GR Yaris Rally Cup. Asfalto asciutto e temperatura tipica di un autunno agli albori: in questo quadro d’insieme i 12 equipaggi del monomarca firmato Gazoo Racing si sono cimentati nella prima frazione del Rally Due Valli. Condizioni attese anche per la giornata di sabato 9 ottobre, quando il programma di gara prevede sei prove speciali, a completamento dei 95,36 km di sfida contro il cronometro complessivi. Tutte le frazioni vanno in scena sulle colline a nord della città scaligera.