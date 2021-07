L’ambizione è di non esserne dipendenti, ma di sfruttarlo al massimo. In queste settimane di incertezza, Max Allegri ha pensato una Juventus con Cristiano Ronaldo e una senza Cristiano Ronaldo. Entrambe potenzialmente vincenti. Ma averlo o non averlo fa una certa differenza e non solo perché ballano 35-40 gol.