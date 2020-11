ROMA – La Trek-Segafredo ha compeltato la squadra con l’arrivo di Jakob Egholm. Il danese di 22 anni sarà il 29° ed ultimo ciclista del la squadra. Il vincitore del Mondiale Junior in Qatar del 2016 troverà in squadra altri quattro connazionali, fra cui Mads Pedersen, oltre agli italiani Antonio Tiberi, Matteo Moschetti, Gianluca Brambilla, Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone. “ Nel 2021 vogliamo essere solidi nelle classiche e Advertisements – le parole del team manager Guercilena – Per i Grandi Giri abbiamo Nibali, Mollema e Ciccone che, dopo un’annata difficile, saranno pronti a lottare ancora per centrare grandi risultati“.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram