David Trezeguet deve mettere in valigia sedici anni, piegati bene tra le magliette e le camicie. Ha giocato in Argentina e in Spagna, negli Emirati e in India, ma la sua casa dal 2000 è Torino. Dieci anni da giocatore della Juve, poi sei nel club. Da giovedì, basta. Giovedì Trezeguet ha lasciato la Juve e il suo ruolo da ambasciatore. Ora aspetta una chiamata dal mondo.