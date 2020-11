TRIESTE – In casa della Triestina inizia oggi un nuovo capitolo in panchina: il club giuliano ha esonerato Carmine Gautieri , annunciando allo stesso tempo l’arrivo di Giuseppe Pillon come nuovo allenatore. “U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Carmine Gautieri, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione messa quotidianamente a disposizione della causa alabardata. Contestualmente, Advertisements 2022 . Il nuovo responsabile tecnico arriva a Trieste insieme al preparatore atletico Giacomo Tafuro “ . Domani mattina Pillon dirigerà il primo allenamento con la squadra e sempre domani, alle ore 15.30, verrà presentato ai media presso la sala stampa del Rocco.

Quasi trent’anni di carriera e un record (condiviso con Zaccheroni)

Questo il percorso compiuto in quasi trent’anni di carriera dal nuovo allenatore della Triestina: “Nato a Preganziol (TV) l’8 febbraio 1956, Giuseppe ‘Bepi’ Pillon, ha iniziato il lungo e prestigioso percorso da allenatore con il Salvarosa ed il Bassano prima di approdare al Treviso nel 1994, conquistando tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie B e stabilendo così un record che solo il collega Alberto Zaccheroni ha saputo eguagliare. Dopo le esperienze maturate alla guida di Padova, Genoa, Lumezzane e Pistoiese viene chiamato dall’Ascoli, conquistando la promozione in Serie B nella stagione 2001/2002. Rimasto nelle marche anche nell’annata successiva e approdato al Bari nel campionato 2003/2004, torna a Treviso nell’autunno del 2004 centrando un’altra promozione, questa volta in Serie A. Il campionato 2005/2006 lo vede alla guida del ChievoVerona, dove ottiene una storica qualificazione ai preliminari di Champions League. La stagione successiva lo vede tornare per la terza volta a Treviso, guidando i veneti alla permanenza in cadetteria. Nelle annate a seguire guida due volte la Reggina oltre ad Ascoli, Livorno, Empoli, Carpi, Pisa e Padova prima di approdare all’Alessandria, condotta nel campionato 2016/2017 a una storica finale playoff per salire in Serie B, poi persa contro il Parma. Chiamato dal Pescara nel rush finale della stagione 2017/2018, risolleva gli abruzzesi da una situazione di classifica assai deficitaria, conquistando una tranquilla salvezza in Serie B e venendo confermato per il campionato successivo dove i biancazzurri vivono una stagione da protagonisti, interrotta solo in semifinale playoff dall’Hellas Verona. L’ultima esperienza in panchina risale allo scorso campionato a Cosenza, sempre in Serie B, stagione interrotta dalla pandemia di coronavirus che porta il tecnico trevigiano ad una scelta di cuore, rinunciando all’incarico di Mister per fare ritorno a Treviso e rimanere accanto alla famiglia”.