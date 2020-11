LONDRA (Inghilterra) – Vince l’Inghilterra di Southgate contro l‘Irlanda con un netto 3-0. Gara senza storia a Wembley con il vantaggio di Maguire al 18′, seguito al 31′ dal raddoppio di Sancho. Al 56′ della ripresa è l’attaccante dell’Everton di Ancelotti, Clavert-Lewin a realizzare dal dischetto il tris finale. Pareggio senza reti per gli Usa nella sfida con il Galles. Senza Bale e Ramsey i dragoni sembrano essere potenzialmente

meno pericolosi, ma dall’altra parte, in campo per 90′, Reyna e Dest non riescono a creare grandi problemi alla difesa avversaria e ne esce fuori uno 0-0 senza troppe emozioni.

Bosnia ko con l’Iran, 0-0 per la Russia

Sconfitta la Bosnia, orfana di Edin Dzeko, per 2-0 da un ottimo Iran. Accade tutto nella ripresa con la rete di Rezaei al 46′ e la firma finale di Ghaedi al 91′ che stendono Pjanic, uscito all’intervallo insieme a Gojak del Torino, e compagni che il 18 novembre affronteranno l’Italia in Nations League dopo aver giocato l’altra sifda del girone contro l’Olanda. 0-0 invece tra Moldavia e Russia con Ionita del Benevento e Miranchuk dell’Atalanta in campo, il secondo sostituio al 70′, che non incidono nel pareggio a reti bianche.

