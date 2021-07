Da quest’anno in poi saranno dunque i Biancorossi ad ospitare una squadra che, nel corso della sua storia, abbia vinto almeno una volta la Coppa dei Campioni/Champions League oppure la Coppa Libertadores. La gara sarà visibile in diretta tv su Italia Uno . In caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

Come noto, le vigenti norme prevedono che il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000. AC Monza e Juventus non intendono scontentare nessuno dei loro sostenitori e, poiché la gara sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno, hanno concordato di non commercializzare i titoli di accesso.