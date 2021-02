Occasioni a raffica e squadre aperte nel primo tempo

Che sia una partita divertente lo si vede da subito: al 1′ Moretti del Matelica sfrutta un rimpallo a favore e spara da dentro l’area, mandando però sul fondo. Dopo due minuti, arriva il gol del Modena:

Luppi non sbaglia dagli 11 metri. Muroni è una sentenza

dopo un calcio d’angolo e una serie di carambole in area,si avventa sul pallone e realizza la sua seconda rete in campionato.impedisce il raddoppio gialloblù, parando il tiro di testa diguida il Matelica alla carica, sfoggiando tutto il suo atletismo con una rovesciata finita alta di poco. Gol sbagliato, gol subito: al 17 il Modena raddoppia con, a cuimette un gioiellino sulla testa. I biancorossi non si abbattono eaccorcia le distanze con un mancino a giro all’incrocio dei pali (ottavo sigilli in campionato). I canarini risentono della rete subita, peggiorando nella costruzione di gioco. Il primo tempo si conclude con unanetta per i gialloblù: primasfiora il tris con una sassata di sinistro, poi Castiglia s’inserisce in area e di testa spedisce alto.

Inizia la ripresa e il Modena prende il largo: Tulissi cade nell’area del Matelica dopo un contatto con De Santis, per l’arbitro è rigore, che Luppi trasforma glaciale. I ritmi non calano, con i marchigiani per nulla disposti a cedere: ancora Volpicelli spaventa gli emiliani, stavolta con un calcio di punizione velenoso. La squadra di Mignani, d’altro canto, per poco non fa poker con l’indemoniato Castiglia (fiondata su suggerimento di Spagnoli) e con Luppi (tiro a campanile deviato). Il quarto gol però alla fine arriva: a siglarlo è Muroni con una bordata che si spegne all’incrocio dei pali.