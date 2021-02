TUTTO SULLA SERIE C

Il Fano AJ ringrazia Barbuti: 4-0 al Carpi

Il Fano passa in vantaggio dopo 16′ quando Ferrara lancia in profondità Carpani: il capitano, da dentro l’area, piazza un mancino preciso che sblocca la partita. Poco dopo la mezz’ora, i marchigiani raddoppiano con Nepi, il quale al termine di un

Il Padova gioca a tennis col Mantova

bello scambio confinalizza nel modo migliore. Prima dell’intervallo c’è tempo per il tris dello stesso, che di testa gira in rete un cross ben calibrato di. Il sipario cala definitivamente all’inizio della ripresa, quandostende Barbuti in area e viene espulso: l’attaccante è un cecchino dagli 11 metri e chiude la partita, 4-0. Per i padroni di casa (quartultimi) è una, la prima in casa dopo due mesi di astinenza. Malissimo gli emiliani, alin cinque match.

Il Padova parte fortissimo e dopo sedici minuti è già in vantaggio di due gol: al 4′ Chiricò entra in area dalla destra e serve l’accorrente Cissè, a cui basta una spizzata di testa per sbloccare la partita. Dodici giri di orologio dopo, Saber crossa un pallone teso e anche grazie all’uscita sbilenca di Tosi, Bifulco può appoggiare in rete. Il Mantova, sotto shock, perde anche Zanandrea per infortunio (al suo posto Baniya). Inizia il secondo tempo e il copione resta lo stesso: Chiricò realizza il tre a zero con un mancino velenoso, Halfredsson cala il poker con un inserimento in area. Il Mantova prende una traversa, ma i guai non sono finiti: Biasci ringrazia Kresic e col petto appoggia in rete il pokerissimo all’80. Nel minuto di recupero concesso, lo stesso Kresic aggiunge il suo nome al tabellino con un’inzuccata su cross di Jelenic.