LODZ (Polonia) – Nelle gare di Lodz, in Polonia, Marcell Jacobs va ad un passo dal record italiano nei 60 metri sfrecciando in 6.53, spalla a spalla con lo statunitense Mike Rodgers (6.52). Lo sprinter delle Fiamme Oro chiude quindi al secondo posto il meeting internazionale Orlen Cup a due centesimi dal primato nazionale, di Michael Tumi del 2013 (6.51), rafforzando il ruolo di leader europeo stagionale e Advertisements a poche settimane degli Europei indoor di Torun (Polonia, 4-7 marzo) e con un progresso dopo l’altro, in appena una settimana: prima con il 6.55 di venerdi’ scorso a Berlino, poi con il 6.54 di martedi’ a Lie’vin. Adesso il miglioramento rispetto al primato personale dello scorso anno (6.63) e’ di un decimo netto, ottima notizia anche in prospettiva 100 metri.

Alessia Trost vince nuovamente un meeting internazionale: ci riesce proprio nella Orlen Cup con il primato stagionale di 1,94, saltato al secondo tentativo, peraltro con un discreto margine. La friulana supera nettamente la polacca padrona di casa Kamila Licwinko (oro mondiale indoor nel 2014) ferma a 1,84, e dopo aver aggiunto un centimetro alla propria miglior misura fin qui saltata (l’1,93 di Udine il 27 gennaio) chiede di posizionare l’asticella all’1,96 dello standard d’iscrizione delle Olimpiadi di Tokyo. Misura che non va a buon fine ma quello di stasera e’ certamente un passo in avanti per la 27enne delle Fiamme Gialle, che per l’ultima volta era salita a 1,94 in occasione degli Europei a squadre di Bydgoszcz nell’agosto del 2019. Tutte le principali rivali chiudono a 1,84 (la polacca Licwinko, Jeanelle Scheper di Saint Lucia, la montenegrina Marija Vukovic, la slovena Marusa Cernjul, la polacca Wiktoria Miaso).