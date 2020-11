PARIGI (Francia) – Thomas Tuchel lasciò il Borussia Dortmund anche a causa di un messaggio inviato, via telefono, alla persona sbagliata: lo racconta France Football, secondo cui l’attuale allenatore del Psg, nel 2017, entrò in rotta di collisione con i dirigenti del Dortmund e, per errore, inviò a Michael Zorc, direttore sportivo del club, un sms in cui criticava lo stesso dirigente. Il messaggio era destinato

Tuchel a rischio esonero nel Psg

, agente di Tuchel, ma il tecnico tedesco sbagliò destinatario, avendo Zorc tra i suoi contatti nella rubrica del telefono.

Pochi giorni dopo l’sms inviato a Zorc, a fine maggio 2017, Tuchel e il Borussia Dortmund si separarono. Secondo quanto scrive France Football l’allenatore avrebbe imparato la lezione e oggi non avrebbe tra i suoi contatti telefonici Leonardo, direttore sportivo del Psg, con il quale i rapporti sono ai minimi termini nelle ultime settimane. Da tempo si parla del possibile esonero di Tuchel da parte del club francese.

Fonte tuttosport.com

