“C’è rimpianto per non aver vinto ma non sono arrabbiato. Anzi, faccio i complimenti ai ragazzi. È un punto che muove la classifica in una gara un po’ particolare, di molte seconde palle e messa sull’agonismo dalla squadra di casa. Abbiamo meritato di più ma accettiamo questo punto. Non era facile recuperare energie dopo la partita di sabato. Abbiamo mancato nel gestire il pallone e ci è mancata la freschezza e un po’ di cattiveria in più. Siamo contenti di questi quattro punti in due partite, ora pensiamo alla prossima. Kalinic? Sono contento di averlo, abbiamo tanti attaccanti e ci sarà spazio per tutti.