Presentata oggi la nuova maglia della squadra

L’Udinese calcio è un brand di grande valore per il Friuli Venezia Giulia, un elemento di attrazione nazionale e internazionale per le nostre eccellenze e grazie alla partnership in essere tra Udinese Calcio e PromoTurismoFVG, la Regione ha un importante canale in più per promuovere il territorio. Tanto più la squadra otterrà buoni

risultati tanto maggiori saranno anche le ricadute in termini di

diffusione e di conoscenza del Friuli Venezia Giulia.

E’ la sintesi del messaggio che l’assessore regionale al Turismo

ha voluto lanciare, oggi, durante la presentazione che si è

tenuta a Lignano Sabbiadoro e che più tardi nel pomeriggio

approderà a Grado, della nuova maglia “Home” dell’Udinese Calcio

firmata Macron, azienda leader internazionale nel settore del

teamwear e sponsor tecnico del club friulano.

Si tratta di una maglia, come è stato spiegato, che richiama

quella indossata anche da Zico nella stagione 1984-1985, dove il

tradizionale bianconero era costituito da bande diagonali e non

dalle tradizionali verticali, e che abbina alla tradizione

l’innovazione e il rispetto per l’ambiente grazie al particolare

tessuto utilizzato per realizzarla (Eco-Softlock – ottenuto da

filato TOPGREEN® certificato da Global Recycled Standard, in

poliestere 100% riciclato da Pet).

L’assessore al Turismo ha rimarcato il significato della doppia

presentazione che segna la scelta naturale di organizzare gli

eventi in due tra le principali località turistiche balneari

della regione, grazie alla collaborazione, che prosegue tra

PromoTurismoFVG e Udinese Calcio; la società sportiva anche per

la prossima stagione sarà brand ambassador del Friuli Venezia

Giulia.

Oltre al pullman e alle felpe brandizzate – acquistabili sullo

shop online – che i giocatori bianconeri indossano nella line-up

iniziale delle partite in casa e in trasferta, il marchio Friuli

Venezia Giulia sarà presente, insieme alle località del

territorio proiettate nei video dei led a girocampo, negli

interni dello spogliatoio ospiti, nel tunnel di ingresso dei

giocatori in campo, sui maxischermi e nel backdrop della zona

interviste ai giocatori. Ad affiancare queste attività, un ricco

e importante palinsesto di attività promozionali.

Accanto a PromoTurismoFVG, a Lignano Sabbiadoro e Grado anche il Prosciutto di San Daniele, che come è stato ricordato accompagna

l’Udinese nelle sue attività. Una partnership per valorizzare e

promuovere il territorio e dare visibilità alle nostre attrazioni

turistiche attraverso lo sport d’eccellenza.

