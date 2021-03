Olanda e Germania passano ai quarti di finale, la Romania esce dall’Europeo senza neanche una sconfitta, ma per la differenza reti. Sono questi i verdetti della terza giornata del torneo di Ungheria e Slovenia, iniziata oggi con i due match delle 18. Nel gruppo A, tre nazionali arrivate a pari punti (5), ma Oranje e tedeschi sono stati premiati dal maggior numero di gol segnati; una beffa, per la squadra di Mutu, che ha tenuto testa agli avversari sulla carta più forti giocando un calcio propositivo nella fase offensiva e solido in quella difensiva. Non è bastato, e lo 0-0 con cui i romeni hanno chiuso il torneo (contro la Germania) li condanna al rientro a casa. Nell’altro match tutto facile per l’Olanda che stende l’Ungheria per 6-1, condannando la squadra di casa a salutare la competizione (comunque in un girone molto complicato) con zero punti e 11 gol subiti in tre partite. Alle 21, in contemporanea con Italia-Slovenia, per il gruppo B si gioca anche Spagna-Repubblica Ceca.

