UDINE – Udinese in campo nella giornata di oggi in vista del match contro il Cagliari di domenica prossima. Il gruppo ha svolto uno specifico programma di lavoro tra campo, con esercitazioni su possesso palla e focus tecnici mirati, e palestra dividendosi in due tronconi. Presente in gruppo anche Sebastien De Maio. Per domani è in programma una seduta mattutina.

Fonte tuttosport.com