GOTTI – Sull’episodio del rigore: “Non l’ho rivisto ma ci sono tutti i supporti tecnologici affinché gli arbitri decidano al meglio, ma comunque siamo stati sfortunati. Se è rigore? Non voglio neanche commentarla”. Sulla partita: “Ho finito con 5 giocatori offensivi e ho finito con meno occasioni di quando c’era solo Pereyra dietro Llorente. Per cui serve trovare le soluzioni giuste per fare male all’avversario. Non dipende dal numero degli attaccanti quanto produci. Tra l’altro Pereyra in quella posizione secondo me ha fatto benissimo. L’errore di Molina? Lui è bravissimo a farsi trovare là ma è un limite che abbiamo e non scopriamo oggi”. Sul gol di Belotti: “Arslan dovrebbe dovuto avere l’accortezza di fare in modo che non succeda quella cosa lì e mi sembra una lettura piuttosto facile ai nostri livelli. Bisogna avere la capacità di reagire subito, perché si è vista la poca lucidità dei giocatori che hanno perso gli equilibri perché alcuni erano in barriera e non si sono più trovati in marcatura”. Ancora Gotti: “Mi piace che ci sia un club che vuole alzare la pressione perché io per primo voglio qualcosa di più. Dobbiamo pretendere da noi il massimo da noi stessi e la partita di oggi mi fa male perderla perché doveva essere un crocevia per alzare il tiro nelle prossime partite. Ma io sono contento di essere in un club che non si accontenta”.