UDINE – Nel post partita di Udinese–Crotone, l’allenatore dei friulani Luca Gotti ha analizzato lo 0-0 a Sky Sport: “È mancato il gol e nel gioco del calcio non è roba da poco, ma l’abbiamo cercato ripetutamente senza concedere al Crotone possibilità di segnarci. Non è una cosa scontata in Serie A: provarci, non riuscirci, ma senza comunque rischiare nulla”. I friulani, ora a cinque risultati utili di fila, hanno

trovato una loro quadratura del cerchio: “Ci sono periodi e periodi, siamo tutti umani e le motivazioni spesso fanno la differenza. I tre successi sono stati costruiti sul pareggio ottenuto con umiltà a, un punto da squadra vera. Sta a me dare la giusta luce alla partita di oggi, che considero positiva ma che non ci ha portato la vittoria. Consarebbe stato diverso? Cerco di non cadere mai in questo tipo di pensieri, prendo atto della realtà e a Stefano auguro una pronta guarigione”.