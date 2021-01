UDINE – Antivigilia con allenamento pomeridiano per l’Udinese, attesa dal difficile impegno casalingo contro l’Atalanta in programma mercoledì 20 gennaio per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al “Bruseschi” la seduta diretta da mister Gotti è stata caratterizzata da esercitazioni tecniche e prove tattiche in vista del match con i nerazzurri, con il difensore Bram Nuytinck che ha lavorato in parte con i compagni. Domani, martedì, i bianconeri effettueranno Advertisements