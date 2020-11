UDINE – Il centravanti dell’Udinese Stefano Okaka, fresco di convocazione in Nazionale al posto di Kean, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport. “Da due anni a questa parte sta andando tutto per il verso giusto. Sono sempre stato abituato a essere uno zingaro del calcio, ho girato tanti posti, cambiato tante maglie, ma tutto è servito a farmi diventare ciò che sono ora. Grazie a questo Advertisements Non ho mai mollato in sedici anni, non è mai facile, devi rimanere sul pezzo” .

