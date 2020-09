UDINE – Dopo il brutto esordio con il Sassuolo, lo Spezia si riscatta con gli interessi andandosi a prendere a Udine la prima, storica vittoria in serie A. Uno 0-2 meritatissimo, soprattutto per la personalità messa in campo dalla neo-promossa. I liguri hanno dominato per 45′, esibendo ottime trame di gioco, poi nella ripresa, pur essendo rimasti in 10 dal 65′ per l’espulsione di Terzi, non hanno mai perso la bussola finendo anche per togliersi la soddisfazione di raddoppiare a tempo scaduto.

Brutta Udinese: de Paul in mediana non convince

Al di là dei meriti della squadra di Italiano, bisogna anche evidenziare la brutta prova dell’Udinese, apatica per un tempo, poco più che volenterosa nella ripresa. I friulani continuano a faticare a far punti in casa (una sola vittoria, contro la Juve, nelle ultime 9) e, stavolta, hanno anche pagato la brutta giornata dei loro uomini migliori, de Paul e Lasagna: l’argentino è apparso fuori ruolo a metà campo e troppo lontano dalla porta, l’attaccante, nell’unica circostanza in cui ha inciso, si è divorato la palla dell’1-1 che, probabilmente, avrebbe dato un volto diverso alla sfida.

Galabinov gela il Friuli

Italiano ha rinfrescato la squadra scesa in campo contro il Sassuolo proponendo ben 6 novità (Ferrer, Chabot, Terzi, Deiola, Maggiore e Verde al posto di Sala, Erlic, Dell’Orco, Bartolomei, Pobega e Agudelo) e i risultati si sono immediatamente visto contro un’Udinese che, al contrario, ha cambiato solo Arsalan con il 18enne Palimbo, al debutto dal 1′. Lo Spezia è partito forte e ha segnato dopo appena 2′ con un bel destro dal limite di Ricci. La rete, però, è stata annullata dal Var che ha segnato una posizione irregolare di Verde su un contro-cross dalla destra sugli sviluppi di un angolo. I liguri non si sono disuniti, hanno continuato a macinare gioco, sfruttando soprattutto il buon lavoro a sinistra di Maggiore e Gyasi e, dopo aver spaventato Musso con Verde (destro al volo respinto sulla linea di De Maio), ha raccolto i meritati frutti: al 29′ Gyasi è andato via a sinistra a Becao e ha pennellato un pallone sulla testa di Galabnov che lo ha schiacciato in rete.

Zoet ko: entra Rafael e salva il risultato su Lasagna

L’Udinese, troppo passiva nel primo tempo, in cui si è resa pericolosa solo con Okaka che non ha sfruttato una mancata presa di Zoet su un cross di Samir, ha atteso la ripresa per abbozzare una reazione. A dargli la scossa ha provato Forestieri, gettato nella mischia al posto di uno spaesato Palumbo. L’italo-argentino ha servito una palla d’oro di tacco a Lasagna che, da pochi passi, ha scagliato il suo sinistro addosso a Rafael, appena entrato al posto di Zoet, infortunatosi all’adduttore dopo un rinvio.

Espulso Terzi, lo Spezia in 10 resiste senza affanni

Lo Spezia al 65′ è rimasto in 10 per l’espulsione per somma di ammonizioni di Terzi ma non ha mai pensato a difendersi. Italiano ha mantenuto il 4-3-2 inserendo Farias al fianco di Galabinov e la squadra ha sempre dato l’impressione di saper come ripartire senza mai andare in affanno. Gotti ha tentato il tutto per tutto nel finale ordinando il 4-4-2 con l’inserimento di Nestorovski e Matos ma la musica non è cambiata: Rafael ha dovuto solo controllare un colpo di testa dell’ex attaccante del Palermo finire di poco a lato e poi a respingere una conclusione da lontano di un altro subentrato, Ouwejan.

Assist di Rafael, Galabinov fa doppietta

L’ex portiere del Cagliari si è guadagnato definitivamente la copertina in pieno recupero uscendo alla grande su un cross di Forestieri. Ha immediatamente rilanciato lungo per Galabinov che, al 95′, si è tolto la soddisfazione di realizzare la prima doppietta in A infilando sotto le gambe Musso. Per lo Spezia è un giorno storico. L’Udinese farà bene a rivedere parecchie cose in vista della difficile sfida con la Roma in programma sabato sera. Altrimenti saranno ancora dolori.

UDINESE-SPEZIA 0-2 (0-1)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir (33′ st Matos); Ter Avest, De Paul, Palumbo (11′ st Forestieri), Coulibaly, Zeegelaar (19′ st Ouwejan); Lasagna, Okaka (19′ st Nestorovski). (88 Nicolas, 31 Gasparini, 4 Prodl, 24 Battistella, 29 Micin). All.: Gotti.

Spezia (4-3-3): Zoet (19′ st Rafael); Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola (7′ st Bartolomei), Ricci, Maggiore (22′ st Pobega); Verde (22′ st Farias), Galabinov, Gyasi (22′ st Erlic). (12 Krapikas, 5 Marchizza, 6 Mora, 7 Sala, 10 Agoumé, 80 Agudelo, 91 Piccoli). All.: Italiano.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Reti: nel pt 29′ Galabinov; nel st 50′ Galabinov.

Espulso: Terzi per doppia ammonizione al 20′ st.

Ammoniti: Ferrer, Ramos, Farias.

Angoli: 2-2.

Recupero: 2′ e 5′.Fonte www.repubblica.it

