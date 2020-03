(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Una sospensione che valeva una cancellazione, ufficializzata poco fa dall’Automobile Club di Monaco: il Gran Premio più affascinante della stagione della Formula 1, che si disputava ininterrottamente dal 1954, quest’anno non si correrà. La decisione della Fia e della Formula 1 di rinviare anche la gara monegasca del 24 maggio insieme ai Gp di Olanda e di Spagna per far slittare la partenza del mondiale a giugno a causa dell’emergenza coronavirus non poteva avere altro effetto per una gara che si svolge in pieno Principato e che richiede settimane di preparativi. In una lunga nota, l’Automobile club di Monaco cita le varie problematiche che per via dell’epidemia dall’evoluzione ignota impediscono lo svolgimento della prova, dalla “incertezza riguardo alla partecipazione delle squadre”, alle “conseguenze sulle diverse misure di confine adottate da vari Stati”, fino alla “mancanza della forza lavoro indispensabile e dei volontari”. (ANSA).