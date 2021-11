Alle 18 quest’oggi potrebbe esserci l’esordio di Vanja Milinkovic-Savic con la maglia della sua Serbia. La Nazionale balcanica affronterà in amichevole il Qatar e il CT serbo Dragan Stojkovic potrebbe fare qualche esperimento di formazione data l’assenza dei 3 punti in palio in questo match. Per questa ragione il portiere del Torino può sperare di raccogliere la sua prima presenza con la maglia del suo Paese. Oltre a Vanja anche un altro calciatore granata figura nell’elenco dei convocati della Serbia, si tratta di Sasa Lukic che è un elemento stabile della selezione. La chiamata da parte di mister Stojkovic va certamente letta come un premio ai due giocatori del Toro. Sia Milinkovic-Savic che Lukic hanno iniziato bene il campionato con prestazioni di livello. Per Juric si tratta di due elementi importanti e ora vogliono imporsi maggiormente anche con la loro Nazionale. Questo match contro il Qatar porta bene alla Serbia che ha vinto 4-0 in amichevole proprio contro la nazionale araba nello scorso mese di settembre, sempre in amichevole. Potrebbe trattarsi di un buon test per prepararsi al meglio in vista dello spareggio di domenica sera in trasferta contro il Portogallo. La Nazionale balcanica ha a disposizione due risultati utile su tre mente i lusitani dovranno per forza vincere, in palio c’è un posto garantito ai prossimi Mondiali 2022.