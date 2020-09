La telenovela della storia d’amore (finora solo a distanza) fra l’Inter e Arturo Vidal potrebbe finalmente arrivare all’atteso lieto fine. Ci sperano i tifosi interisti, spettatori ormai annoiati di una vicenda che si trascina da un anno abbondante. Nella scorsa stagione dello sceneggiato, l’allenatore Antonio Conte chiese invano alla famiglia Zhang di potere riabbracciare il cileno, con cui vinse tre scudetti alla Juve. Era l’estate 2019, i tempi non erano ancora maturi. In questa nuova annata, quell’abbraccio ci potrebbe finalmente essere. Ma che fatica. Da quando Conte e i dirigenti interisti si sono incontrati a villa Bellini, per appianare le incomprensioni seguite alla sconfitta in finale di Europa League, quasi ogni giorno l’arrivo di Vidal a Milano è stato dato per imminente. Sta per arrivare, è quasi arrivato, domani dovrebbe essere il giorno. Invece, finora, niente.

L’addio col Barcellona

Perché matrimonio possa essere, prima era necessario che Vidal divorziasse dal Barcellona. E sembra che almeno questo fondamentale passaggio sia finalmente compiuto. Il nuovo allenatore blaugrana Koeman non ha convocato il centrocampista per l’amichevole con il Nastic, segno che la partenza potrebbe essere davvero imminente. E dopo un lungo tira e molla, il cileno ha accettato di rinunciare all’ultimo anno di stipendio da parte del club catalano – 6 milioni abbondanti – a cui pure avrebbe avuto diritto. E non vedrà che una parte dei quasi 2 milioni e mezzo di premi sportivi maturati nell’ultima stagione. A Milano lo attende un contratto di pari valore, per due stagioni. Niente male, a 33 anni compiuti. Ma Conte è convinto che il Guerriero possa ancora dare molto, dopo avere vinto undici campionati con le maglie di Colo Colo (in Cile), Juventus, Bayern Monaco e Barcellona.

