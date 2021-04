Le ripercussioni legate alla nascita della Superlega potrebbero arrivare subito: Real Madrid, Manchester City e Chelsea potrebbero essere escluse dalle semifinali di Champions League. È quanto auspica Jesper Moller, membro dell’esecutivo Uefa, che ha parlato all’emittente danese Dr . Nonostante non ci siano date e dettagli sul nuovo progetto capitanato da Andrea Agnelli e Florentino Perez, in casa Uefa si pensa a come muoversi immediatamente.

Un finale sospeso

—

Moller ha infatti aperto uno scenario che avrebbe del clamoroso sulla competizione per club più prestigiosa giunta ormai alle semifinali. “I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo”, ha detto Moller, che è anche il numero uno della Federcalcio danese. “Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario”, ha aggiunto il membro dell’esecutivo Uefa. L’unica formazione non coinvolta in un’eventuale decisione così drastica sarebbe il Psg. E cosa succederebbe? Ricordiamo che l’iniziativa della Superlega coinvolge 12 club: Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Inter e Milan. La Uefa in queste ore ha anche minacciato che tra le sanzioni ci potrebbe essere quella di negare le convocazioni in nazionale per i giocatori tesserati dai club.