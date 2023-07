Manca un mese ai Campionati Europei Giovanili di mtb nello splendido scenario della Tenuta il Ciocco di Barga, in provincia di Lucca. Le ruote grasse giovanili avranno modo di immergersi nella natura dall’1 al 6 agosto, pedalando nella storia in una location con un passato glorioso e che offre tanti spunti d’innovazione. Nella magnifica tenuta in Garfagnana c’è l’imbarazzo della scelta per praticare downhill, free ride, enduro, cross country, trial e pure pump track, il tutto a due passi dalle strutture alberghiere e camping che fra poco accoglieranno famiglie, accompagnatori e atleti di tutt’Europa.

Ragazze e ragazzi dai 13 ai 16 anni si misureranno, dopo gli allenamenti ufficiali, nella prova Individual Time Trial (ITT) dove si deciderà l’ordine di partenza delle successive prove Team Relay (XCR), Short Track (XCC) e Cross Country Olympic format (XCO).

Arrivano le prime convocazioni per ben sei Allievi valdostani ai Campionati Europei tra cui Elisa Giangrasso, terza agli Internazionali d’Italia Series di La Thuile, Sofia Guichardaz, campionessa italiana tra le Esordienti nel 2021, quindi Alessandro Fantone, Thierry Philippot, Paolo Costa e Fabien Borre.

Presenti inoltre il ligure Jacopo Putaggio, primo agli Internazionali d’Italia di La Thuile, e i campioni regionali marchigiani della specialità cross country Eliminator Agnese Calcabrini e Pierpaolo Benedetti della categoria Allievi.

Prenotare il soggiorno presso una delle strutture della Tenuta il Ciocco è facile e intuitivo: basterà andare sul sito www.ciocco.it, cliccare su ‘Book Now’, scegliere la camera e il numero degli ospiti, inserire il codice ‘MTB23’ e infine verificare le disponibilità e prenotare! Il codice avrà validità dal 30 luglio al 10 agosto.

Relax, avventura, cultura e divertimento, sono le parole chiave della magnifica tenuta composta da romantici chalet e accoglienti appartamenti, senza dimenticare la ricca offerta gastronomica.

Campionati Europei Giovanili dedicati alle categorie U15 e U17 ad agosto e Campionati Italiani Giovanili XCO Team Relay il 9 e 10 settembre: la ‘Living Mountain’ di Barga è più ‘viva’ che mai!