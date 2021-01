Tre Carabinieri vittime di un’imboscata in Liguria

Quella del 1° agosto è una data ricordata ogni anno con estrema commozione dall’Arma dei Carabinieri. Nel 1945, infatti, tre uomini della Stazione di Genova Pegli – impegnati in un servizio di perlustrazione – caddero vittime di un’imboscata. Sotto la minaccia di armi da fuoco, i Carabinieri furono obbligati a seguire una banda di malfattori fin sul greto del fiume Cerusa, in una zona poco visibile dalla strada non lontana dalla foce nel Mar Ligure. Lì venne scavata una fossa profonda un metro circa e larga altrettanto, in cui furono gettati i tre cadaveri in seguito ad una vera e propria esecuzione. Il mattino seguente il piantone della Stazione di Genova Pegli, non vedendo rientrare i Carabinieri dal proprio turno, lanciò l’allarme. I corpi, grazie alla segnalazione di un contadino di Croce di Sotto di Voltri, furono rinvenuti soltanto alcuni giorni più tardi.