Una buona notizia in una settimana che ne ha riservate ben poche a Stefano Pioli. Per la partita di stasera contro il Verona a San Siro (ore 20.45, Dazn e Sky), il tecnico rossonero avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è infatti nella lista dei convocati. Molto probabilmente andrà in panchina, non avendo una grande autonomia.