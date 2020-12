VINOVO – La Juve riparte dalla sfida con la Roma dopo la sconfitta in Champions col Lione. La Vecchia Signora riprende sabato alle 12.30 la sua marcia in campionato, finora impeccabile, nel big match che apre il 10° turno di Serie A contro le giallorosse di Betty Bavagnoli. Girelli e compagne arrivano al confronto dopo il ko 3-2 con le francesi al debutto stagionale europeo, ma

la prestazione contro le super titolate transalpine ha dimostrato per l’ennesima volta chesia sotto l’aspetto del gioco che dal punto di vista mentale. Vero è che la squadra di Rita Guarino mercoledì ha messo l’asticella in alto, dato il blasone delle rivali e l’importanza della prima partita di Champions; ma è altrattanto evidente che in campionato le torinesi non hanno lasciato ancora un punto alle avversarie affrontate (nove vittorie su nove finora).(troppe occasioni concesse ed entrambe vinte in rimonta dopo un iniziale svantaggio) ma la Juventus ha un gruppo di giocatrici che fa della concretezza e della determinazione il suo punto di forza. Senza tralasciare lein corso quando le titolari non rendono al meglio, perché la panchina bianconera è decisamente la più attrezzata della Serie A. I precedenti con lasono nettamente a favore delle Campionesse d’Italia in carica: tre successi in tre confronti nella massima competizione e ben nove gol realizzati nel parziale (otto però in casa delle capitoline)., grande protagonista nella sfida di Champions di qualche giorno fa e autrice di una prestazione monumentale macchiata solo dal fallo (fuori area) da cui è nato il discusso calcio di rigore per le francesi. A Vinovo però arriva una squadra delusa dall’ennesimo risultato in parità (1-1 con la Florentia nonostante le moltissime occasioni create e due legni colpiti da Serturini e Corelli) che(vedi la sfida persa ma giocata bene in casa del Milan). Le premesse per un confronto acceso non mancano, ma se la Juve sarà la stessa di mercoledì, sarà durissima per qualsiasi avversaria.