Ezequiel “El Pocho” Lavezzi ha trascorso una quarantena nel lusso più sfrenato spendendo 1,5 milioni di dollari in due mesi. L’ex fantasista argentino del Napoli ha trascorso due mesi nell’isola dei Caraibi francesi di Saint Barth assieme alla fidanzata Natalia Borges senza badare a spese.

175mila euro alla settimana

Secondo i calcoli, l’argentino avrebbe speso per l’alloggio nell’isola circa 25mila euro a notte ovvero 175mila euro alla settimana. E poi c’è il consumo di beni pregiati comprese bottiglie di vino da 4000 euro.

“Grazie per tutte le attenzioni”

“Merci pour toute votre attention en cette période difficile” (“Grazie per tutte le attenzioni in questo momento difficile“), il commento in francese comparso sul profilo Instagram dell’ex calciatore. Lavezzi ha giocato nel Napoli dal 2007 al 2012 per poi passare ai francesi del Psg e, successivamente, ai cinesi dell’Hebei CFFC

5 milioni di pesos per i poveri in Argentina

Ma Lavezzi, uno dei giocatori più pagati al mondo nel 2016. durante la quarantena ha voluto aiutare anche le persone in difficoltà. “El Pocho” ha donato 5 milioni di pesos (circa 70mila euro) in alimenti ai bisognosi di Villa Gobernador Gálvez, la sua città natale che si trova nella provincia di Santa Fe.