LIGNANO SABBIADORO – Può sorridere l’Italia U21 di Paolo Nicolato. Dopo l’esito negativo dei tamponi effettuati nella tarda serata di ieri, gli azzurrini sono scesi regolarmente in campo e hanno battuto la Slovenia 2-1. La positività di un elemento della rosa riscontrata ieri aveva messo a rischio il regolare svolgimento del test amichevole che precede l’impegno di qualificazioni europee contro la Svezia in programma martedì. Ma alla fine allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro la Nazionale ha dato a Nicolato le risposte attese in vista della scrematura delle convocazioni da 31 elementi ai 23 che affronteranno la spedizione di Kalmar. Chi ha stupito in positivo sono sicuramente due dei dieci debuttanti: Andrea Colpani e Filippo Melegoni, entrambi di proprietà dell’Atalanta ed entrambi in gol su calcio di punizione nel primo tempo. Al 33′ il centrocampista attualmente in forza al Monza sorprende il portiere Vekic con un calcio piazzato da posizione defilata. Quattro minuti più tardi è invece il turno dell’altro prodotto del vivaio bergamasco con una conclusione che trova la deviazione provvidenziale dell’ex Roma Celar. Nel finale l’Italia sfiora il tris: Raspadori scatta verso la porta, salta Vekic ma non riesce a trovare il tempo per concludere verso la porta sguarnita.

Nella ripresa Nicolato opta per cinque cambi: out Plizzari, Bettella, Maleh, Sottil e Sebastiano Esposito, dentro Del Favero, Adjapong, Cuomo, Salvatore Esposito e Salcedo. La prima occasione degli azzurrini è affidata al destro caldo di Colpani autore al 56′ di una conclusione dalla distanza che si spegne sul fondo. Al 78′ la Slovenia accorcia le distanze: Medved sfugge a Ranieri e calcia, sulla respinta di Del Favero Matko appoggia a porta sguarnita. Finale con tre rossi: espulsi Karic (colpo al volto a Carraro) e per proteste Stojinovic e il tecnico sloveno Gliha.

Nicolato: “Più tamponi che allenamenti, buona prova”

Questo il commento del ct Nicolato: “Abbiamo fatto più tamponi che allenamenti. La partita è stata buona, c’è stato un buono spirito, si è preparata grazie alle motivazioni dei tanti debuttanti che sono scesi in campo. Oggi hanno collezionato un’esperienza che può essere importante. Stiamo cercando di seguire un percorso. Con squadre di alto livello potrà riuscirci meno ma dobbiamo seguire questa strada che abbiamo iniziato. Oggi abbiamo subito poco e sono soddisfatto. Ho visto giocatori che possono essere d’aiuto. Anche chi tornerà a casa può dare una mano in futuro”.

ITALIA-SLOVENIA 2-1

ITALIA (4-3-3): Plizzari 6 (1′ st Del Favero 6); Bettella 6.5 (1′ st Cuomo 6), Casale 6.5 (38′ st Carraro sv), Varnier 6 (28′ st Ranieri 5.5), Tripaldelli 6.5; Colpani 7 (28′ st Maggiore 6), Melegoni 7, Maleh 6 (1′ st Salvatore Esposito); Sottil 6.5 (1′ st Adjapong), Raspadori 6, Sebastiano Esposito 6 (1′ st Salcedo 6). In panchina: Zanellato. Allenatore: Nicolato 6.5.

SLOVENIA (3-5-2): Vekic 5; Brekalo 5.5 (1′ st Ploj 6), Stojinovic 5, Gorenc 5.5; Rom 6 (1′ st Pisek 6), Rogeli 6, Horvat 6 (31′ st Kryeziu sv), Gnezda 6 (37′ st Zaletel sv), Karic 4; Stor 5.5 (1′

st Medved 6.5), Celar 5 (18′ st Matko 7). In panchina: Frelih, Zec, Rener. Allenatore: Gliha 4.5.

ARBITRO: Jaeger (Austria) 6.

RETI: 33′ pt Colpani, 37′ pt Melegoni, 33′ st Matko.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. All’43’ st espulso Karic (rosso diretto) per gioco violento e Stojinovic (rosso diretto) per proteste. Al 44′ st espulso il tecnico Gliha per proteste. Ammoniti: Salcedo, Karic. Angoli: 2-2. Recupero: 1′, 5′.Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram