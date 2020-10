PISA – Missione compiuta per l’Under 21, anzi per l’Under 20. Dopo la partita rimandata contro l’Islanda, gli azzurrini di Bollini scesi in campo per rimpiazzare la Nazionale del ct Nicolato, falcidiata dal coronavirus, hanno battuto a Pisa l’Irlanda per 2-0 in una partita valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21. Hanno deciso le reti di Sottil e di Cutrone. Grazie a questo successo l’Italia sale in vetta al gruppo A con 16 punti come l’Irlanda ma con una gara da recuperare.

Un gol per tempo

Per sopperire alle defezioni dovute al Covid-19, gli azzurrini sono scesi in campo con l’Under 20 e con il suo allenatore Alberto Bollini, ma rinforzata da quattro elementi dell’U21 di Nicolato: l’attaccante del Cagliari, Riccardo Sottil, il milanista Sandro Tonali, oltre a Samuele Ricci dell’Empoli e a Patrick Cutrone della Fiorentina. E’ Riccardo Sottil, schierato a sorpresa nel ruolo di seconda punta, l’uomo più pericoloso tra gli italiani: al 28′ con una punizione tagliata sul fronte sinistro d’attacco azzurra che non trova Cutrone pronto al tap-in vincente sul secondo palo; quindi al 36′ con un sinistro che supera la traversa. 7′ dopo, in seguito a una giocata di Frabotta, Sottil si rifà e trova l’angolo lontano indifeso da Bazunu per l’1-0. Comincia la ripresa e Bollini schiera Portanova passando al 4-3-3. E’ però l’Irlanda a sfiorare il pareggio al 58′ quando su una punizione di Ronan proprio il neo entrato deve salvare sulla linea di porta sfiorando quasi l’autorete. Ma ancora Sottil al 62′ risveglia l’Italia con una discesa irresistibile a destra che trova Cutrone pronto per il tocco del 2-0. L’Irlanda reagisce con Elbouzedi che in area si trova solo a battere a rete, ma Cerofolini devia sull’esterno della rete. Non succede nient’altro e l’Italia può festeggiare e guardare alle prossime sfide decisive del mese di novembre dalla vetta della classifica del proprio girone.

Italia-Irlanda 2-0 (1-0)

Italia (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci (42’st Nicolussi Caviglia), Tonali, Muratore (1’st Portanova), Frabotta; Cutrone, Sottil (37’st Raspadori). In panchina: Brancolini, Esposito, Okoli, Beruatto, Pobega, Vignato. Allenatore: Bollini

Irlanda (4-3-2-1): Bazunu; L. O’Connor, Masterson, Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor (29’st Mandroiu); Elbouzedi, Ronan (29’st Grant); Obafemi (29’st Afolabi). In panchina: Mcginty, Ogunfaolu-Kayode, T. O’Connor, Ferry, Scales, Mc Namara. Allenatore: Crawford

Arbitro: Jakubic (Pol)

Reti: 43’pt. Sottil, 17’st Cutrone

Ammoniti Pirola, Cerofolini, L. O’Connor, Collins

Angoli 5-1 per l’Irlanda

Recupero: 1′; 4′.Fonte www.repubblica.it

