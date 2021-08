Dopo l’Europeo di calcio, ora è la Formula 1 a farsi portavoce della protesta generale contro l’Ungheria. Da poco più di un mese è stata approvata una legge promossa dal governo di Viktor Orban con cui vengono vietati ai minori di 18 anni film e libri con contenuti Lgbt. Questo provvedimento ha trovato l’indignazione di due pluri-iridati in F1: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. L’inglese ha parlato di legge “anti-Lgbt” , mentre il tedesco ha utilizzato il suo abbigliamento per lanciare un messaggio forte e chiaro.

Nella conferenza stampa del giovedì, il pilota dell’Aston Martin aveva sfoggiato un paio di scarpe bianche con l’arcobaleno, il simbolo più celebre del movimento che si batte per i diritti degli omosessuali. In pista, invece, Vettel ha utilizzato un casco prevalentemente argentato, con il medesimo motivo grafico e con gli stessi colori vivaci. Sul retro, la scritta “Cambiare il mondo”. Un modo per mostrare il suo disappunto. Il suo gesto richiama la decisione di Manuel Neuer, portiere della Nazionale tedesca, che, durante il match tra Germania e Ungheria, scese in campo indossando la fascia da capitano sempre con la colorazione dell’arcobaleno.