MANCHESTER (Inghilterra) – United e City non vanno oltre lo 0-0 nel derby di Manchester valido per il dodicesimo turno della Premier League. Guardiola e Solskjaer guadagnano un punto a testa, con con i Citizens che restano in ottava posizione a quota 19 punti, uno in meno proprio dei Red Devils sempre settimi in classifica. Il match si accende al minuto 20 con la prima occasione per Sterling, rispondono

i padroni di casa con Maguire che al 31′ sfiora la traversa con un preciso colpo di testa. A dieci dalla fine l’ultima chance del primo tempo con il colpo diche trova pronto De Gea. Ad inizio ripresa Walker rischia di regalare il rigore alla formazione di Solskjaer, fortunatamente per luia supporto del direttore di gara che rettifica la sua decisione iniziale. Al 68′ èa cercare la via del vantaggio, ma senza fortuna, nel finale sono poche le emozioni da segnalare e la gara termina dopo due minuti di recupero.