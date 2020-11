MADRID – “Seguendo il protocollo, Lucas Torreira è stato sottoposto a un tampone al suo arrivo a Madrid dopo essere tornato dalla nazionale uruguaiana ed è risultato positivo al covid-19.”. È il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid sulle condizioni di Lucas Torreira. “Il giocatore non ha sintomi – prosegue il comunicato – ed è attualmente in isolamento, rispettando i protocolli delle autorità sanitarie.”. Oltre al mediano ex Arsenal, i colchoneros Advertisements Suarez, ancora positivo al covid.

Bentancur è a rischio covid. Rabiot si ferma di nuovo

Ansia Juve

Torreira ha giocato ieri titolare nella partita valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 contro il Brasile, finita 2-0 per i verdeoro. In campo anche giocatori della Juventus: Bentancur nel centrocampo uruguagio vicino all’ex Arsenal, mentre per il Brasile Danilo e Arthur, che ha segnato il primo gol per la Seleçao.

Fonte tuttosport.com

