La prima giornata degli Us Open si apre con quattro sconfitte consecutive italiane: il primo a uscire è Stefano Travaglia, battuto dall’australiano Thompson 6-3, 6-4, 4-6, 6-2, poi Jasmine Paolini dalla francese Caroline Garcia 6-3, 6-2, quindi Lorenzo Sonego per mano del mancino francese Mannarino 6-1, 6-4, 2-6, 6-3 e quindi Paolo Lorenzi dal giapponese Nakashima.

Ottima prestazione per Alexander Zverev, sfortunato al sorteggio: per lui subito il sudafricano Andersson, un match da quarti di finale e non certo un primo turno: il tedesco s’è imposto in quattro set: 7-6 (2), 5-7, 6-3, 7-5. Un set ha dovuto lasciarlo per strada al figlio di Korda anche Shapovalov: 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 mentre tutto facile per il greco Stefanos Tsitsipas: 6-2, 6-1, 6-1 allo spagnolo Ramos-Vinolas.

Fonte www.repubblica.it

