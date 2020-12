HOUSTON – La coreana A Lim Kim ha rimontato dal nono posto e ha vinto a sorpresa con 281 colpi l’Us Women’s Open, il quarto e ultimo major stagionale femminile (cancellato il quinto, l’Evian Championship), che si è disputato sui due percorsi del Champions Golf Club (Jackrabbit e Cypress Creek entrambi par 71), a Houston in Texas, con gli ultimi due giri svoltisi sul secondo. A Lim Kim,

Al major hanno partecipato tre fra le migliori dilettati azzurre, tutte studentesse attualmente in College Usa, Benedetta Moresco (80 71) e Caterina Don (77 74), 120.e con 151 (+9), e Alessia Nobilio, 153a con 163 (81 82, +21). Non hanno superato il taglio, ma sono state onorate di un invito gratificante e hanno avuto la possibilità di giocare insieme alle più forti giocatrici del mondo.

25enne di Geonggi-do, professionista dal 2013, due titoli sul circuito di casa e miglior risultato sul Lpga Tour un 50° posto nel 2019, 94a nel Rolex Ranking prima dell’evento e debuttante nel major, con tre birdie a chiudere, dopo tre birdie precedenti e due bogey per il 67 (-4) miglior score di giornata, ha superato di un colpo la coreana, numero uno mondiale, e(282, -2), autrice di una “hole in one” nel turno d’apertura (buca 16, par 3, yards 139, ferro 8, Jackrabbit) e in tal modo ha ricevuto un congruo assegno di un milione di dollari, su un montepremi di 5,5 milioni di dollari, il più alto per un torneo femminile in assoluto.