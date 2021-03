TORINO – “Sì, assolutamente, ad una hub per lo sport. Non solo è ipotizzabile ma augurabile. Ne abbiamo creati molti in città e credo sia giusto in questa collaborazione tra lo sport e il mondo della sanità” ha dichiarato il direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in merito all’ipotesi di un hub per i vaccini dedicato al mondo dello sport. “ Il problema resta quando potremmo rientrare negli Advertisements “, ha aggiunto Vaia a margine di un’iniziativa con la Figc all’ospedale Spallanzani di Roma.

Fonte tuttosport.com

