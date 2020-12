VAL GARDENA – Il SuperG della Val Gardena è stato vinto da Aleksander Kilde. Il detentore della coppa del mondo ha tagliato il traguardo in 1’26″29 ottenendo il 5° successo in carriera. Secondo posto occupato dallo svizzero Mauro Caviezel arrivato in 1’26″41 e terzo l’altro norvegese Kjetil Jansrud che passato la linea di arrivo con il tempo di 1’26″50. Migliore fra gli italiani Dominik Paris, 12° con il tempo

di. Per l’ Italia, con Riccardo Tonetti fuori per salto di porta, ci sono poi ancora più indietro Emanuele Buzzi in 1.28.01, Christof Innerhofer in 1.28.06. Domani sulla pista Saslong andra’ in scena la discesa.