NAPOLI – Nella chiacchierata concessa a Radio Marte, il centrocampista del Pescara (passato per Napoli) Mirko Valdifiori ha parlato di vari temi, dopo un breve accenno alla sua attuale avventura in Abruzzo: "Ora al Pescara non stiamo vivendo un grande periodo ma cercheremo di uscirne, i veterani come me devono aiutare i più giovani per uscire da questa fase un po' difficile". Un commento sul centravanti azzurro Petagna, suo compagno ai tempi della Spal: "Andrea è grande amico di Mertens e Osimhen. Oltre a essere un gran giocatore è pure un bravo ragazzo, allegro, gli piace stare in gruppo. Valdifiori ricorda la trattativa che portò il centravanti al Napoli: "Appena lo seppe, ha fatto di tutto per far andare in porto l'operazione. Si era parlato anche di un passaggio immediato a gennaio ma la Spal ci teneva che concludesse il campionato con loro. Sicuramente non voleva farsi sfuggire la possibilità di giocare nel Napoli, una squadra che si rifiuta. Lui veniva da un periodo importantissimo in cui aveva segnati tanto. Quando fai 13-14 gol alla Spal, con una rosa più debole di quella del Napoli, vuol dire che sei un attaccante forte. Lui aiuta la squadra, subisce falli. Sono convinto che farà molto bene al Napoli".

