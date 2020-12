VALENCIA – Evans Chebet e Peres Jepchirchir hanno vinto rispettivamente la gara maschile e femminile della Valencia Marathon tagliando il traguardo con il tempo di 2h03’00” e 2h17’16. Per la fondista di 27 anni è stata la quinta miglior prestazione della stagione, mentre per il 32enne è stata la sesta. Dopo essere passato in 1h01″41 a metà gara, Evans ha dominato il connazionale Lawrence Cherono (2h03’04”) nel tratto

iniziale di una maratona ultraveloce per le perfette condizioni del meteo. Jepchirchir, invece, ha preceduto la connazionale, seconda al traguardo con il tempo di 2h18’40”.