TORINO – La Fifa sta studiando una tecnologia Var "semplificata" e più "abbordabile" da distribuire "a tutti i livelli del calcio". A questa innovazione sta lavorando il gruppo ad hoc 'Innovazione ed eccellenza' (Working Group for Innovation Excellence), che presto presenterà sia alla Fifa sia alla Ifab, ente garante delle regole del calcio mondiale, una raccomandazione per l'attuazione della riforma. Lo comunica la stessa Fifa in

Novità per il fuorigioco

L’obiettivo, spiega la Fifa, è creare sistemi di video assistenza arbitrale più convenienti e consentirne l’uso a tutti i livelli. I membri di ‘Innovazione ed eccellenza’ hanno identificato fattori di costo variabili, hanno parlato della potenziale diminuzione della qualità e dei requisiti minimi per una tale configurazione tecnologica. La confederazione asiatica, la federcalcio francese e la Uefa hanno inoltre fornito i risultati ottenuti con i test offline condotti con tecnologie economicamente più vantaggiose e un rapporto generale sarà sottoposto all’attenzione anche dell’Ifab. Fra i possibili sviluppi futuri anche quelli legati a una tecnologia semi-automatica per la valutazione del fuorigioco. E’ stato sollecitato il mercato a trovare una tecnologia che permetta di visualizzare meglio il “fuorigioco difficile da giudicare” con la Var. Tre fornitori sarebbero interessati alla prossima fase di sviluppo.

