Anche i top team possono perdere la retta via. Ne sa qualcosa la McLaren, che dal 2013 al 2018 ha vissuto un lento declino prima di tornare nei piani alti nell’ultimo triennio. La vittoria manca però da nove anni, mentre le ultime tre doppiette risalgono al 2010. Una di queste è avvenuta in Turchia, con Lewis Hamilton davanti al compagno Jenson Button. Quella MP4-25A-01, con il numero 2 sul musetto anteriore, è entrata a sua volta nella storia, ma non per i risultati sportivi, quanto per l’incredibile prezzo a cui è stata venduta.

RECORD — Infatti la casa d’aste RM Sotheby’s ha reso nota la vendita di questo esemplare speciale. Il prezzo è da record: 4.836.000 sterline, l’equivalente di oltre 5.642.000 euro. Questa asta è stata per certi aspetti storica. Infatti, per gli interessati c’è stato un saggio delle prestazioni della McLaren con una dimostrazione in pista dopo la Sprint Race a Silverstone, svoltasi sabato 17 luglio. La monoposto è tornata a ruggire di fronte a 140 mila spettatori (tra cui i potenziali acquirenti). Un evento mai verificatosi prima.

STORIA — E poi c’è anche il valore del mezzo per via del suo “vissuto” in pista. Con questo telaio, nel 2010, Hamilton ha regalato agli appassionati perle clamorose, come la rimonta dal ventesimo al sesto posto in Malesia o la piazza d’onore in Cina partendo dalla sesta casella. Proprio sul circuito di Shanghai, i più romantici ricorderanno anche il primo ruota a ruota tra Lewis e Michael Schumacher. Infine la prodezza in Turchia, con la rincorsa ai danni del compagno Button, superato con una staccata precisa nella prima curva. Emozioni uniche, che giustificano il prezzo cui è stata acquistata.

