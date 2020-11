VENEZIA – Tutto invariato nei 28 minuti restanti tra Venezia ed Empoli, ripartita dal 62′ sul 2-0 dopo la sospensione per nebbia di ieri. Subito un cambio per gli ospiti che hanno inserito Ricci per Haas, ma i risultati non arrivano visto che la manovra risulta compassata – anche per il pressing alto dei lagunari – e le occasioni latitano. Bisogna attendere il 76′ per vedere il primo tiro in porta della seconda parte di gara: ci provano gli ospiti con la meravigliosa sforbiciata di Mancuso, palla fuori di un nulla. I toscani proseguono l’assedio con una

botta al volo disugli sviluppi di un corner, senza però trovare la porta. Un minuto dopo è il turno dell’ex, anch’esso dalla distanza: troppo impreciso. Il Venezia si rivede proprio al 90′ con unacapitata sui piedi di, marisponde due volte presente ed evita il terzo gol. Non cambia nulla, neanche a 24 ore di distanza: vince il Venezia cheche resta capolista.

Fonte tuttosport.com

