Mancano poco più di venti di giorni alla Coppa del Mondo di corsa in montagna Primiero Dolomiti Trail. A Fiera di Primiero si attende sabato 30 settembre una competizione entusiasmante, con i migliori corridori di tutto il mondo in lizza per l’ambita Coppa. Uno show intenso, sia per gli atleti in gara per sfidare la loro forza, resistenza e agilità, sia per il pubblico che sarà protagonista di un evento internazionale di primo livello.

Come da tradizione la ‘pattuglia’ azzurra svolgerà un raduno a ridosso della gara, e sarà l’occasione giusta per studiare nei minimi dettagli il circuito lungo 3.4 km con partenza e arrivo in Via Terrabugio a Fiera. Ci sono già alcuni italiani iscritti, tra cui Cesare Maestri, Xavier Chevrier, Alex Baldaccini, Henri Aymonod e Luciano Rota, tutti bene in mostra nell’ultima prova di CdM “Trofeo Nasego”. Confermato pure il bellunese Isacco Costa, vincitore della 46.a International Snowdon Race, mentre in ambito femminile figurano Alice Gaggi, con al collo ben 9 medaglie d’oro tra Mondiali ed Europei di corsa in montagna, quindi Vivien Bonzi, campionessa italiana assoluta di corsa in montagna 2023, e Beatrice Bianchi, 10.a lo scorso weekend in CdM. Restano liberi ancora alcuni posti in squadra per il prestigioso appuntamento in Valle di Primiero. Presto il responsabile tecnico della Nazionale Paolo Germanetto confermerà la lista completa.

Al Primiero Dolomiti Trail, seconda tappa “Silver Label” inserita in calendario, il livello sarà davvero alto perché ci sarà la fuoriclasse keniana Joyce Muthoni, attuale leader di classifica in CdM e alla ricerca del terzo Trofeo, e ancora l’altra “gazzella” Lucy Wambui Murigi, sul primo gradino del podio al “Giir di Mont” 2023, la finlandese Susanna Saapunki e l’australiana Emma Kraft. Al maschile troveremo invece il canadese Remi Leroux, argento alla CdM “Montemuro Vertical Run”, l’americano Liam Meirow e il keniano Lengen Lolkurraru.

Dopo la doppia tappa sulle Prealpi Bresciane, la classifica generale maschile vede al primo posto con 250 pt il keniano Philemon Kiriago, seguito a poca distanza dal connazionale Patrick Kipngeno (230), mentre al terzo posto si posiziona l’azzurro Andrea Rostan (106 pt). Interessante anche la classifica femminile con Joyce Muthoni che allunga totalizzando 248 pt, inseguita dalla connazionale Philaries Kisang con 190 pt a pari merito l’austriaca Andrea Mayr, che dopo il doppio oro al Vertical e al Trofeo Nasego mette in saccoccia preziosi punti.

Ancora due prove “Gold Label” di Coppa del Mondo, Canfranc Vertical Up e Canfranc Classic Mountain in terra spagnola l’8 e il 10 settembre, poi si alzerà il sipario sull’epico Primiero Dolomiti Trail. Stay tuned!