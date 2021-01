CITTADELLA-CREMONESE 1-1: NUMERI E STATISTICHE

Gaetano, l’1-0 è un vero gioiello

La Cremonese parte col turbo: dopo soli tre minuti, il talentuoso Gianluca Gaetano tira fuori una vera gemma, dribblando veloce due marcatori e sganciando dal limite dell’area la saetta dell’1-0. La

Strizzolo manca il colpo del ko, Donnarumma non perdona

Cremonese continua a pigiare sull’acceleratore:si vede parare daun tiro ravvicinato. Il Cittadella è in difficoltà:spazza via un colpo di testa grigiorosso su cui il portiere veneto non sarebbe arrivato, poiscalda il piede con un destro a lato. Sul finire di frazione, il Cittadella si va vivo dalle parti di, con(che viene ammonito per ostruzione su di un rinvio dal fondo) e con, che nell’area piccola calcia alto.

Pecchia inizia la ripresa mandando in campo il più fresco Baez per Celar. Gli ospiti sfiorano il raddoppio con Strizzolo: Valzania pesca in profondità l’attaccante che sciupa il passaggio, spedendo fuori la sfera col piattone. Il duello tra Strizzolo e Kastrati si arricchisce di un altro capitolo quando il portiere granata annulla alla punta un tiro da due passi. Venturato spariglia le carte in tavola, mandando in campo Iori, Rosafio e Gargiulo al posto di Branca, Pavan e Tavernelli. Due cambi anche per la Cremo: Gustafson in mediana per Bartolomei, il giovane Colombo per Strizzolo. Proprio l’attaccante di proprietà del Milan impensierisce il Cittadella, che tuttavia pareggia a 2′ dalla fine con Donnarumma, che s’inventa un capolavoro balistico dai 25 metri. Prima del triplice fischio, c’è tempo anche per l’espulsione di Ogunseye, buttato fuori per proteste.