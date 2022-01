VERONA – Si muove il mercato in entrata del Verona, che ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo del difensore greco Panagiotis Retsos, arrivato dal Bayer Leverkusen con un accordo che lo legherà agli scaligeri fino al 2023. Cresciuto nell’Olympiacos, Retsos ha esordito in prima squadra nella stagione 2016/2017, prima di trasferirsi in Germania dove ha totalizzato 24 presenze condite da un gol e tre assist. “Tra il 2019 e il 2021 – si legge sul comunicato con cui il Verona ha ufficializzato l’arrivo del difensore greco – Retsos ha vestito, inoltre, le maglie dello Sheffield United, in Inghilterra, e del Saint Etienne, nella Ligue 1, prima di tornare al Bayer Leverkusen. Nel 2014 ha iniziato la sua trafila nelle selezioni giovanili greche, sino a diventare capitano dell’Under 21 e a collezionare successivamente 5 presenze nella Nazionale Maggiore, tra gare amichevoli e sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali“.